Свитолина уверенно вышла в третий раунд турнира в Риме
23:20, 15 мая 2018Другое
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Во втором круге украинка обыграла Петру Мартич из Хорватии.
Свитолина вышла в третий круг на турнире в Риме / istanbulcup.kozawos.com
Украинка Элина Свитолина уверенно стартовала на престижном теннисном турнире WTA в Риме, одолев хорватку Петру Мартич.
Во втором круге соревнований поединок Свитолиной и Мартич продолжался всего 1 час и 2 минуты. Элина за матч отдала лишь три гейма.
Элина Свитолина (Украина) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:1, 6:2
Интересно, что в первом круге Мартич точно с таким же счетом - 6:1, 6:2 - обыграла украинку Лесю Цуренко. Свитолина пропускала первый круг и стартовала со второго.
В третьем раунде Свитолина сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина — Даниэлле Роуз Коллинс. Они сыграют в среду.
Элина Свитолина в Риме защищает титул чемпионки. Год назад она стала победительницей, обыграв в финале Симону Халеп. Если Свитолина не повторит прошлогодний результат, то потеряет очки в рейтинге WTA.
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