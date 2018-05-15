Свитолина уверенно вышла в третий раунд турнира в Риме

Во втором круге украинка обыграла Петру Мартич из Хорватии.

Украинка Элина Свитолина уверенно стартовала на престижном теннисном турнире WTA в Риме, одолев хорватку Петру Мартич.

Во втором круге соревнований поединок Свитолиной и Мартич продолжался всего 1 час и 2 минуты. Элина за матч отдала лишь три гейма.

Элина Свитолина (Украина) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:1, 6:2

Интересно, что в первом круге Мартич точно с таким же счетом - 6:1, 6:2 - обыграла украинку Лесю Цуренко. Свитолина пропускала первый круг и стартовала со второго.

В третьем раунде Свитолина сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина — Даниэлле Роуз Коллинс. Они сыграют в среду.

Элина Свитолина в Риме защищает титул чемпионки. Год назад она стала победительницей, обыграв в финале Симону Халеп. Если Свитолина не повторит прошлогодний результат, то потеряет очки в рейтинге WTA.