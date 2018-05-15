Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Савченко стала тренером

Уроженка Украины будет тренировать американский дуэт.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в составе сборной Германии украинка Алена Савченко, взявшая паузу в карьере, в следующем сезоне попробует себя в роли тренера.

Спортсменка будет тренировать американский дуэт Алекса Шимека/Крис Книрим, сообщает Sport.ua.

«Я рада возможности поработать с такой интеллигентной и трудолюбивой парой и поделиться с ними своей любовью и страстью к фигурному катанию. Буду стараться помочь Алексе и Крису добиться высоких результатов», – заявила фигуристка.

В 2018 году Савченко в паре с французом Бруно Массо стали олимпийскими чемпионами Пхенчхана-2018, победив с мировым рекордом.

Ранее спортсменка на ОИ в дуэтах с разными партнерами завоевывала бронзу в 2010 и 2014 году, а также является 6-кратной чемпионкой мира и 4-кратной чемпионкой Европы.