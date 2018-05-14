В Киеве состоялся международный турнир по чирлидингу "Red Foxes Cup"

В благотворительном турнире, призванном спасать детские сердца, приняли участие около 400 спортсменов от 3-х до 60 лет.

13 мая в одном из столичных ТРЦ состоялись международные клубные соревнования по чирлидингу «Red Foxes Cup». Участие в них приняли около 400 спортсменов в возрастных категориях от 3-х до 60 лет. Медали разыграли в 15 видах программы.

Чирлидинг - это отдельный вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика и акробатика). В последние десятилетия команды поддержки стали привычным явлением на матчах по баскетболу, хоккею и других видов спорта.

Одна из лучших групп поддержки в Украине, известные на весь мир «Red Foxes», основали турнир «Red Foxes Cup» лишь год назад, и за это время количество желающих побороться за награды возросло.

«Сегодня значительно расширилась возрастная шкала, увеличилось количество детей на соревнованиях, активно развивается школьная лига, – рассказала организатор соревнований Елена Рожкова. – Могу уверенно сказать, что чирлидинг активно шагает в массы и у нас появился шанс попасть в Олимпийскую семью».

По результатам турнира, с самой лучшей стороны показали себя представительницы домашнего клуба Red Foxes (Киев). Второе место по количеству наград занял клуб Golden Ladies (Черкассы), а третье – гости турнира ReD FOXES (Вильнюс, Литва).

Важной особенностью этих соревнований уже второй год подряд становится социальная составляющая. Турнир – благотворительный: взносы за участие в нем перечисляются в благотворительный фонд «Детское Сердце» при Центре кардиологии и кардиохирургии. В этом году организаторы собрали около 30 тысяч гривен. На них закупят необходимое Центру оборудование, которое будет спасать маленькие детские сердца.

«Сегодня наше общество стало очень эгоистичным, и дети активно перенимают это состояние. В них есть только «я и мой гаджет», а черлидинг учит работать в команде, помогает почувствовать, что рядом всегда есть плечо подруги, которая поддержит. Я считаю, что самое главное в нашем спорте – сделать так, чтобы дети охотно бежали на тренировки, стремились соревноваться и выступать. Таким образом мы помогаем спасать сердца и в прямом и в переносном смысле», - говорит Елена Рожкова, основатель и руководитель чирлидинг-студии ReD FOXES и президент Федерации групп поддержки спортивных команд «ЧІРЛІДЕРС».

Уже за полтора месяца ReD FOXES отправятся соревноваться на чемпионат Европы, который состоится в Нидерландах и куда прошли квалификацию 45 представителей клуба. Как отметила Елена, украинский черлидинг отличается от Европейского и хотя до понимания «истинного чирлидинга» нам еще нужно дорасти, все же на международной арене Украина – среди лидеров.