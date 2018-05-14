Украинка Беломоина выиграла турнир Гран-при по маунтенбайку в Австрии (видео)

15:37, 14 мая 2018
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Украинка Яна Беломоина выиграла этап Гран-при по маунтенбайку в Австрии / MTB Grand Prix

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Выступая в дисциплине кросс-кантри, лучанка Беломоина показала лучшее время - 1 час, 33 минуты 3,09 секунды. Свою ближайшую преследовательницу из Венгрии Беломоина опередила на две с половиной минуты. Третье место заняла спортсменка из Мексики.

Как сообщал УНИАН, Яна Беломоина и Олег Канака стали лучшими велогонщиками 2017 года в Украине.

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Теги: #Яна Беломоина#маунтенбайк