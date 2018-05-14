Украинка Беломоина выиграла турнир Гран-при по маунтенбайку в Австрии (видео)
15:37, 14 мая 2018Другое
251
Ближайшую преследовательницу в дисциплине кросс-кантри украинка опередила на две с половиной минуты.
Украинка Яна Беломоина выиграла этап Гран-при по маунтенбайку в Австрии / MTB Grand Prix
Украинская спортсменка Яна Беломоина завоевала первое место на турнире серии MTB Grand Prix по маунтенбайку в австрийском Обертрауне.
Читайте такжеЯна Беломоина: "Во время гонки, к сожалению, далеко не всегда удается насладиться прекрасным видом"
Выступая в дисциплине кросс-кантри, лучанка Беломоина показала лучшее время - 1 час, 33 минуты 3,09 секунды. Свою ближайшую преследовательницу из Венгрии Беломоина опередила на две с половиной минуты. Третье место заняла спортсменка из Мексики.
Как сообщал УНИАН, Яна Беломоина и Олег Канака стали лучшими велогонщиками 2017 года в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter