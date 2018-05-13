Мужская сборная Украины завоевала бронзу чемпионата Европы по каратэ (видео)

12:59, 13 мая 2018
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Станислав Горуна (справа) завоевал на ЧЕ две бронзы - личную и командную / ewaldroth.com

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы победили в "бронзовом" финале против команды Португалии со счетом 3:1. 

"Золото" разыграют в очном противостоянии сборные Испании и Турции.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины по каратэ завоевала полный комплект наград в индивидуальных финалах чемпионата Европы - высшую награду выиграла Анжелика Терлюга, серебро - у Аниты Серегиной, а бронза - у Станислава Горуны.

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Теги: #каратэ#сборная Украины по каратэ