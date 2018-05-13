Мужская сборная Украины завоевала бронзу чемпионата Европы по каратэ (видео)

Украинцы победили Португалию в командном кумитэ.

Сборная Украины завоевала бронзовую медаль в заключительный день чемпионата Европы по каратэ, который проходит в Сербии.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы победили в "бронзовом" финале против команды Португалии со счетом 3:1.

"Золото" разыграют в очном противостоянии сборные Испании и Турции.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины по каратэ завоевала полный комплект наград в индивидуальных финалах чемпионата Европы - высшую награду выиграла Анжелика Терлюга, серебро - у Аниты Серегиной, а бронза - у Станислава Горуны.