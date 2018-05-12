Женская сборная Украины по волейболу выиграла турнир в Ивано-Франковске

Мужская национальная команда заняла 2-е место.

В Ивано-Франковске завершился международный турни по волейболу среди женских и мужских национальных сборных.

Женская команда Украины свой турнир выиграла, мужская - заняла 2-е место, сообщает Volleyball.ua .

Женская сборная Украины одержала две победы и стала победителем домашнего турнира. В первый день соревнований украинки одержали "сухую" победу над сборной Швеции. Второй соперник нашей команды, сборная Беларуси, оказалась сильнее. Но подопечные Гарія Егиазарова проигрывая по партиям 0:2, смогли собраться и вырвать победу на тай-брейке - 3:2.

Что касается мужских соревнований, то в первом матче турнира украинские волейболисты победили сборную Австрии с "сухим" счетом 3:0. На следующий день сборная Беларуси одержала победу над австрийцами. В так называемом финале встретились страны-соседи. В решающем поединке сборная Украины уступила белорусам со счетом 0:3.

II международный турнир посвященный 356-й годовщине Ивано-Франковска проходил с 10 по 12 мая.