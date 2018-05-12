Запорожский Мотор стал 6-кратным чемпионом Украины по гандболу

В решающем матче Суперлиги команда обыграла главного и самого принципиального соперника - земляков из ЗТР.

В Запорожье состоялся центральный матч тура чемпионата Украины по гандболу среди команд Суперлиги, в котором "Мотор" обыграл ЗТР и досрочно стал чемпионом Украины.

Игра завершилась со счетом 35:29, сообщает официальный сайт ГК "Мотор".

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Артем Козакевич, на счету которого 11 голов. У Бориса Пуховского и Захара Денисова - по 6 точных бросков на счету.

"Мотор" стал шестикратным чемпионом Украины. Любопытно, что все шесть титулов команда добыла в течение шести сезонов подряд

Согласно регламенту украинской гандбольной Суперлиги золотая серия была бы назначена в том случае, если разница между первой и второй командами по итогам 32 туров регулярного чемпионата составляла менее 8 очков. Перед сегодняшним матчем «Мотор» на счету которого была 31 игра (у ЗТР позади 30 игр Суперлиги) в турнирной таблице «Мотор» опережал конкурента на 10 очков. С учетом победы в последней игре разница увеличилась до 12 баллов.