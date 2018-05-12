Сборная Украины завоевала полный комплект медалей ЧЕ по карате

Золото и серебро на счету женской части команды, бронза у представителя мужской сборной.

Сборная Украины в первый день финалов чемпионата Европы по каратэ завоевала полный комплект наград в индивидуальных финалах.

Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль и стала чемпионой Европы, у Аниты Серегиной - серебро, а Станислава Горуны - бронза, сообщает официальный сайт Международной федерации каратэ.

Анжелика Терлюга в финале женского кумите в весовой категории до 55 кг. победила Алесандру Хасани (Хорватия).

В свою очередь, Анита Серегина в категории до 61 кг. проиграла Люси Иньяс из Франции - 1:2.

А вот экс-украинка Ирина Зарецкая, ныне представляющая Азербайджан, в финале проиграла Елене Куирици (Швейцария) - 0:1.

В мужской части соревнований Горуна соревновался в весовой категории 75 кг. В поединке за третье место украинец победил хорвата Энеса Гарибовича – 1:0.

Стоит также отметить, что в категории до 84 кг. Актас Угур (Турция) победил в схватке за бронзу украинца Валерия Чоботара - 2:0.

Таким образом, по итогам индивидуальных соревнований, у сборной Украины три награды и полный комплект медалей - золото, серебро и бронза.