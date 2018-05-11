Гандбольный «Мотор» подписал контракт с победителем Лиги чемпионов
Лидер чемпионата Украины по гандболу запорожский «Мотор» подписал контракт с игроком сборной Польши.
С нового сезона команду усилит 27-летний линейный Матеуш Кус из «Виве Кельце», сообщает официальный сайт "Мотора".
В составе своей предыдущей команды он выигрывал Лигу чемпионов-2016. Также в активе Куса выступления на Олимпийских играх в Рио-2016, где сборная Польши заняла четвертое место.
Новичок «Мотора» имеет внушительные данные: рост – 2 метра, вес – 113 килограммов.
Кус перешел в клуб в статусе свободного агента. Его контракт с запорожцами рассчитан на два года.
Ранее сообщалось, что по окончании сезона «Мотор» покинут трое игроков, два и которых играют на позиции линейного.
Кус станет третьим поляком в клубе. Уже сезон в «Моторе» трудятся главный тренер Патрик Ромбел, тренер по физподготовке Михал Гарниш, а также игрок сборной Польши правый полусредний Павел Пачковски.
Визитка
Матеуш Кус родился 14 июля 1987 года в Пекары-Щлёнске (Польша). Амплуа – линейный. Рост – 200 см, вес – 113 кг. Жена – Каролина, дочь – Михалина.
Выступал за клубы: «Olimpia Pekary Ślaskie», «Азоты Пулавы», «Виве Кельце» (все – Польша).
Игрок национальной сборной Польши. Участник Олимпийских игр-2016 в Бразилии (4-е место). В составе молодежной сборной Польши (U-21) участник чемпионата Европы в Швеции.
Победитель Лиги чемпионов (1): 2016 в составе «Виве Кельце».
Чемпион Польши (2): дважды в составе «Виве Кельце». Обладатель Кубка Польши (2).
Бронзовый призер чемпионата Польши (1) в составе «Азоты Пулавы».