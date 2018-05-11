Гандбольный «Мотор» подписал контракт с победителем Лиги чемпионов

10:40, 11 мая 2018
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Кус станет далеко не первым поляком в &quot;Моторе&quot; / handball.motorsich.com

С нового сезона команду усилит 27-летний линейный Матеуш Кус из «Виве Кельце», сообщает официальный сайт "Мотора"

В составе своей предыдущей команды он выигрывал Лигу чемпионов-2016. Также в активе Куса выступления на Олимпийских играх в Рио-2016, где сборная Польши заняла четвертое место.

Новичок «Мотора» имеет внушительные данные: рост – 2 метра, вес – 113 килограммов.

Кус перешел в клуб в статусе свободного агента. Его контракт с запорожцами рассчитан на два года. 

Ранее сообщалось, что по окончании сезона «Мотор» покинут трое игроков, два и которых играют на позиции линейного.

Кус станет третьим поляком в клубе. Уже сезон в «Моторе» трудятся главный тренер Патрик Ромбел, тренер по физподготовке Михал Гарниш, а также игрок сборной Польши правый полусредний Павел Пачковски.

Визитка 

Матеуш Кус родился 14 июля 1987 года в Пекары-Щлёнске (Польша). Амплуа – линейный. Рост – 200 см, вес – 113 кг. Жена – Каролина, дочь – Михалина. 

Выступал за клубы: «Olimpia Pekary Ślaskie», «Азоты Пулавы», «Виве Кельце» (все – Польша). 

Игрок национальной сборной Польши. Участник Олимпийских игр-2016 в Бразилии (4-е место). В составе молодежной сборной Польши (U-21) участник чемпионата Европы в Швеции. 

Победитель Лиги чемпионов (1): 2016 в составе «Виве Кельце». 

Чемпион Польши (2): дважды в составе «Виве Кельце». Обладатель Кубка Польши (2). 

Бронзовый призер чемпионата Польши (1) в составе «Азоты Пулавы».

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Теги: #Мотор Запорожье#Мотор гандбол Лига чемпионов