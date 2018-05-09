Сборная Украины завоевала первое место в общем зачете на Всемирной Гимназиаде в Марокко (фото)

Украинские школьники, принимавшие участие в соревнованиях впервые за 10 лет, завоевали 112 медалей, среди которых 39 золотых!

Юные украинские спортсмены впервые выиграли Всемирную летнюю Гимназиаду / КФВС МОН Украины

Сборная Украины впервые в истории победила на Всемирной летней Гимназиаде, которая сегодня завершилась в Марокко. Об этом сообщает УНИАН.

Соревнования XVII Всемирной летней Гимназиады проходили в марокканском Марракеше со 2-го по 9 мая под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF).

После 10-летнего перерыва Украина вернулась к участию в этих мультикомплексных соревнованиях. В этом году награды разыгрывались в 18 видах спорта, 6 из которых впервые включены в программу игр – бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг и тхэквондо.

Украинская команда в общем зачете взяла абсолютное первенство - отечественные спортсмены завоевали 112 наград, среди них - 39 золотых, 39 серебряных и 34 бронзовых медалей.

В Марокко нашу страну представляли 122 школьника-спортсмена в возрасте от 14-ти до 17 лет. Они представляли 22 области Украины.

Юные украинцы боролись в 17 видах спорта. В частности, это стрельба из лука, легкая атлетика, бокс, шахматы, велоспорт, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, спортивная аэробика, дзюдо, каратэ, петанк, плавание, тхэквондо, теннис, вольная борьба, греко-римская борьба. В составе украинской команды были победители и победительницы чемпионатов мира и Европы, чемпионы Украины, а также победители I Гимназиады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета с физического воспитания и спорта МОН Украины, самые "медальные" с точки зрения количества наград виды для сборной Украины - это бокс (8 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых), художественная гимнастика (5 золотых, 6 серебряных), спортивная гимнастика (5 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых), вольная борьба (5, 3, 0), фехтование (3, 3, 2), легкая атлетика (3, 3, 2), тхэквондо (2, 7, 7), греко-римская борьба (2, 2, 4), шахматы (2, 0, 0), стрельба из лука (1, 2, 3), дзюдо (1, 1, 2), каратэ (1, 1, 0).

Одно золото Украина получила в велосипедном спорте, награды имеем также в плавании (0, 4, 2) и спортивной аэробике (0, 0, 1).

Отдельное достижение имеет ученик 253-й средней школы города Киева Владислав Ерко - 17-летний атлет завоевал кубок лучшему спортсмену в соревнованиях тхэквондо на Гимназиаде в абсолютной категории.

"На пути к победе я провел три боя - в первом обыграл представителя страны-хозяйки - Марокко, во втором поединке одолел спортсмена из Тайбэя. В финале встретился с соперником из Китая и победил его досрочно со счетом 26:6. Тхэквондо занимаюсь уже 11 лет. За это время было очень много побед и поражений. Победа в Марокко, конечно, придаст мне вдохновения для дальнейших шагов вперед. Благодарен всем тренерам, которые готовили меня, и всей украинской сборной", - сказал Владислав Ерко в разговоре с журналистами.

Во Всемирной летней Гимназиаде 2018 года принимали участие около 4000 спортсменов из 58 стран. Первое место украинской команды стало для многих неожиданным, но от того еще более приятным результатом.

"112 медалей и первое место в общем зачете, особенно после 10-летнего перерыва - это серьезная заявка для развития образовательного, школьного спорта в нашей стране. Это и чрезвычайная мотивация для всех парней и девушек заниматься спортом. А для тех, кто вернулся с наградами, это, надеюсь, станет трамплином для дальнейших побед на Юношеских Олимпийских играх, Универсиадах и в спорте высших достижений", - отметил президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк.

Всемирная летняя Гимназиада впервые была проведена в 1974 году в Германии. Сначала соревнования проводились один раз в два года, затем – один раз в четыре года. В 2016 году по решению ISF, Гимназиаде вернули двухлетний цикл. На африканском континенте Гимназиада проводилась впервые.