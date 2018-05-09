Сборная Украины завоевала первое место в общем зачете на Всемирной Гимназиаде в Марокко (фото)

18:31, 09 мая 2018
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ные спортсмены впервые выиграли Всемирную летнюю Гімназіаду / КФВС МОН УкраиныЮные украинские спортсмены впервые выиграли Всемирную летнюю Гимназиаду / КФВС МОН Украины

Сборная Украины впервые в истории победила на Всемирной летней Гимназиаде, которая сегодня завершилась в Марокко. Об этом сообщает УНИАН.

Соревнования XVII Всемирной летней Гимназиады проходили в марокканском Марракеше со 2-го по 9 мая под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF).

После 10-летнего перерыва Украина вернулась к участию в этих мультикомплексных соревнованиях. В этом году награды разыгрывались в 18 видах спорта, 6 из которых впервые включены в программу игр – бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг и тхэквондо.

Украинская команда в общем зачете взяла абсолютное первенство - отечественные спортсмены завоевали 112 наград, среди них - 39 золотых, 39 серебряных и 34 бронзовых медалей.

В Марокко нашу страну представляли 122 школьника-спортсмена в возрасте от 14-ти до 17 лет. Они представляли 22 области Украины.

Юные украинцы боролись в 17 видах спорта. В частности, это стрельба из лука, легкая атлетика, бокс, шахматы, велоспорт, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, спортивная аэробика, дзюдо, каратэ, петанк, плавание, тхэквондо, теннис, вольная борьба, греко-римская борьба. В составе украинской команды были победители и победительницы чемпионатов мира и Европы, чемпионы Украины, а также победители I Гимназиады Украины.

КФВС МОН Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета с физического воспитания и спорта МОН Украины, самые "медальные" с точки зрения количества наград виды для сборной Украины - это бокс (8 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых), художественная гимнастика (5 золотых, 6 серебряных), спортивная гимнастика (5 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых), вольная борьба (5, 3, 0), фехтование (3, 3, 2), легкая атлетика (3, 3, 2), тхэквондо (2, 7, 7), греко-римская борьба (2, 2, 4), шахматы (2, 0, 0), стрельба из лука (1, 2, 3), дзюдо (1, 1, 2), каратэ (1, 1, 0).

Одно золото Украина получила в велосипедном спорте, награды имеем также в плавании (0, 4, 2) и спортивной аэробике (0, 0, 1).

Отдельное достижение имеет ученик 253-й средней школы города Киева Владислав Ерко - 17-летний атлет завоевал кубок лучшему спортсмену в соревнованиях тхэквондо на Гимназиаде в абсолютной категории.

"На пути к победе я провел три боя - в первом обыграл представителя страны-хозяйки - Марокко, во втором поединке одолел спортсмена из Тайбэя. В финале встретился с соперником из Китая и победил его досрочно со счетом 26:6. Тхэквондо занимаюсь уже 11 лет. За это время было очень много побед и поражений. Победа в Марокко, конечно, придаст мне вдохновения для дальнейших шагов вперед. Благодарен всем тренерам, которые готовили меня, и всей украинской сборной", - сказал Владислав Ерко в разговоре с журналистами.

Владислав Ерко / radiosvoboda.org

Во Всемирной летней Гимназиаде 2018 года принимали участие около 4000 спортсменов из 58 стран. Первое место украинской команды стало для многих неожиданным, но от того еще более приятным результатом.

"112 медалей и первое место в общем зачете, особенно после 10-летнего перерыва - это серьезная заявка для развития образовательного, школьного спорта в нашей стране. Это и чрезвычайная мотивация для всех парней и девушек заниматься спортом. А для тех, кто вернулся с наградами, это, надеюсь, станет трамплином для дальнейших побед на Юношеских Олимпийских играх, Универсиадах и в спорте высших достижений", - отметил президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк.

Всемирная летняя Гимназиада впервые была проведена в 1974 году в Германии. Сначала соревнования проводились один раз в два года, затем – один раз в четыре года. В 2016 году по решению ISF, Гимназиаде вернули двухлетний цикл. На африканском континенте Гимназиада проводилась впервые.

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Теги: #школьный спорт#Всемирная Гимназиада