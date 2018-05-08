Свитолина в драматичном трехсетовом матче уступила испанке Суарес-Наварро на турнире WTA в Мадриде

Матч длился 2 часа 16 минут.

Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина проиграла в напряженном трехсетовом поединке 25-й ракетке планеты Карле Суарес-Наварро из Испании в рамках второго круга престижного теннисного турнира WTA в Мадриде.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч длился 2 часа 16 минут.

Украинка выиграла первый сет - 6:2, и, казалось ничто не предвещает трудностей для Элины. Однако во второй партии разразилась настоящая драма - испанка при поддержке родной публики билась за каждый мяч, и, даже несмотря на обидное падение и вероятность травмы, сумела довести дело до тай-брейка, а в результате - и до победы в партии - 7:6 (7:3).

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В третьей решающей партии соперницы вначале брали свои геймы, однако испанке удалось сделать брейк в девятом гейме, и при счете 5:4 она подавала на матч. Свитолина на сверхусилиях отыграла четыре матчбола, но пятая попытка для Суарес-Наварро оказалась решающей - она проходит в третий круг соревнований.

Карла Суарес-Наварро (Испания) - Элина Свитолина (УКРАИНА) - 2:6, 7:6, 6:4

Это была седьмая встреча Свитолиной и Суарес-Наварро на турнирах WTA. До сих пор соотношение побед было равным - 3-3, однако теперь преимущество на стороне испанки.

Напомним, в первом круге в Мадриде Свитолина уверенно прошла француженку Ализе Корне. Второй круг остается лучшим достижением для Элины на грунтовом турнире в Мадриде.