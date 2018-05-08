В сербском Нови Сад стартует чемпионат Европы по каратэ

Сборную Украины представят 17 атлетов, которые выступят во всех видах программы, кроме командных ката

10-13 мая в городе Нови Сад (Сербия) пройдет 53-й чемпионат Европы по каратэ. В турнире принимают участие 532 спортсмена из 52 стран.

Сборную Украины представляют 17 атлетов, которые выступят во всех видах программы, кроме командных ката, сообщает пресс-служба Украинской федерации карате.

К украинским каратистам соперники будут относиться с повышенным вниманием. Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы в 2017 году в Коджаэли (Турция) сборная Украины произвела сенсацию. Спортсмены Украинской федерации каратэ (УФК) завоевали 6 медалей (2 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых) и заняли 4-е место в общем зачете.

Чемпионами Европы стали Катерина Кривая (-50 кг) и женская команда кумитэ; Станислав Горуна (-55 кг) стал вице-чемпионом; бронзовые медали завоевали Анжелика Терлюга (-55 кг), Анита Серегина (-61 кг) и мужская команда кумитэ.

Все наши ведущие бойцы, чемпионы и призеры Евро-2017, находятся в строю и готовы бороться за медали и рейтинговые очки для попадания на Олимпийские игры 2020 в Токио.

Состав команды:

Ката – Анна Крещенко (№93 в рейтинге WKF), Виталий Кулик (№138).

Кумитэ индивидуальное:

Женщины.

Катерина Кривая – 50 кг (№5), Анжелика Терлюга – 55 кг (№1), Анита Серегина – 61 кг (№2), Галина Мельник – 68 кг (№11), Анастасия Степашко – свыше 68 кг (№6).

Мужчины.

Олег Филипович – 60 кг (№8), Игнат Пак – 67 кг (№84), Станислав Горуна – 75 кг (№2), Валерий Чеботарь – 84 кг (№4), Ярослав Горуна – свыше 84 кг (№58).

Кумитэ командное.

Женщины.

Катерина Кривая, Анжелика Терлюга, Анита Серегина, Галина Мельник.

Мужчины.

Станислав Горуна, Валерий Чеботарь, Игорь Угнич, Ризван Талибов, Андрей Торошанко, Константин Цимбал, Александр Гревцов.

Главный тренер сборной – Антон Никулин.

Тренеры:

Игорь Богдан, Петр Корнейчук, Максим Невмержицкий, Игорь Негатуров, Александр Пикулин, Николай Сираковский, Александр Тонкошкур.

Врач команды – Татьяна Куртян

В составе сборной представители г. Киева, Львовской, Одесской, Черновицкой и Сумской областей.