В честь олимпийского чемпиона Абраменко в Киеве открыли цветочное панно (фоторепортаж)

Цветочное панно "Олимпийское золото" появилось возле станции метро "Левобережная".

Сегодня в Киеве торжественно открыли цветочную клумбу "Олимпийское золото" в честь чемпиона Олимпийских игр 2018 года по фристайлу Александра Абраменко.

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На торжественном событии, кроме самого Абраменко, были спортсмены Жан Беленюк, Илья Кваша, Валерий Андрейцев и другие.

Цветочное панно "Олимпийское золото" появилось возле станции метро "Левобережная".

Напомним, на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Украина завоевала единственную медаль - золото в лыжной акробатике (фристайл) принес нашей сборной Александр Абраменко.