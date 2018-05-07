В честь олимпийского чемпиона Абраменко в Киеве открыли цветочное панно (фоторепортаж)
14:27, 07 мая 2018Другое
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Цветочное панно "Олимпийское золото" появилось возле станции метро "Левобережная".
В Киеве открыли цветочное панно в честь Александра Абраменко / УНИАН
Сегодня в Киеве торжественно открыли цветочную клумбу "Олимпийское золото" в честь чемпиона Олимпийских игр 2018 года по фристайлу Александра Абраменко.
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На торжественном событии, кроме самого Абраменко, были спортсмены Жан Беленюк, Илья Кваша, Валерий Андрейцев и другие.
Цветочное панно "Олимпийское золото" появилось возле станции метро "Левобережная".
Напомним, на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Украина завоевала единственную медаль - золото в лыжной акробатике (фристайл) принес нашей сборной Александр Абраменко.
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