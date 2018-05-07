Министр Жданов: не будем оплачивать украинским спортсменам поездки в Россию

Министр спорта заявил, что государство не может запретить спортсменам ехать в ту или иную страну. Исключения - для тех, кто состоит на военной службе.

Министерство молодежи и спорта Украины перестанет финансировать поездки спортсменов на соревнования в России.

Об этом глава ведомства Игорь Жданов написал в Facebook.

«Министерство не потратит ни одной гривни из средств налогоплательщиков на визиты атлетов в Россию. Государственных призовых выплат за победы на таких состязаниях не будет. Все предупреждены, что поездки в Россию нежелательны», — заявил он.

Министр отметил, что государство не может запретить спортсменам ехать в ту или иную страну. Исключения делаются только для тех, кто состоит на военной службе.

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«Есть отдельная категория украинских атлетов — спортсмены-военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и другие. Они потенциально являются главной мишенью ФСБ во время поездок в РФ и должны действовать в соответствии с приказами своего военного руководства», — подчеркнул Жданов.

Напомним, в середине марта министерство молодежи и спорта отказалось от всех соревнований в России. Уже в апреле стало известно, что действие указа о запрете отменено. Согласно документу от 11 апреля, министерство уже не запрещает, а просто не рекомендует ездить на соревнования в Россию, а также отказывается от финансирования посещения таких соревнований.