Украинка Цуренко уступила 10-й ракетке мира Квитовой в первом круге турнира WTA в Мадриде
20:19, 06 мая 2018Другое
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Украинка отобрала у соперницы только три гейма.
Леся Цуренко / fedcup.com
Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть первый раунд престижного грунтового турнира серии WTA Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом 6,685,828 евро.
Первой соперницей украинки была 10-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии. Квитова одержала легкую победу со счетом 6:1, 6:2.
Напомним, вчера в первом круге выступили еще две украинки. Элина Свитолина обыграла Ализе Корне из Франции и прошла во второй круг, а Марта Костюк уступила испанке Ларе Арруабаррене.
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