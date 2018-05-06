Украинка Цуренко уступила 10-й ракетке мира Квитовой в первом круге турнира WTA в Мадриде

Украинка отобрала у соперницы только три гейма.

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть первый раунд престижного грунтового турнира серии WTA Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом 6,685,828 евро.

Первой соперницей украинки была 10-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии. Квитова одержала легкую победу со счетом 6:1, 6:2.

Напомним, вчера в первом круге выступили еще две украинки. Элина Свитолина обыграла Ализе Корне из Франции и прошла во второй круг, а Марта Костюк уступила испанке Ларе Арруабаррене.