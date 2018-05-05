Свитолина легко прошла во второй раунд турнира в Мадриде, а Костюк выбыла, уступив в трех сетах

Элина Свитолина обыграла француженку Ализе Корне, а 15-летняя Марта Костюк не справилась с 80-й ракеткой мира из Испании.

Украинка Элина Свитолина начала путь на турнире WTA в Мадриде с уверенной победы над Ализе Корне.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

За два сета 4-я ракетка мира Свитолина отдала француженке лишь четыре гейма — 6:2, 6:2. На победу Элина потратила 1 час и 12 минут.

Отметим, что между собой эти теннисистки играли пять раз. Счет личных встреч теперь – 3:2 в пользу Свитолиной.

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В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей пары Барбара Стрыцова — Карла Суарес-Наварро.

А вот еще одна украинка Марта Костюк проиграла в первом круге этого же турнира 80-й ракетке мира Ларе Арруабаррене (Испания). Счет матча - 3:6, 6:4, 2:6.

Поединок продолжался 1 час 40 минут. Костюк сделала аж 10 двойных ошибок (у соперницы - 0), а также 55 невынужденных ошибок (у испанки - 19). Испанка лучше реализовывала брейк-пойнты - 6 из 12-ти против 3 из 9-ти у Костюк.

Завтра сыграет в первом круге Мадрида также и украинка Леся Цуренко. Ее соперницей будет титулованная Петра Квитова из Чехии.

Победительница турнира в Мадриде сможет заработать 1,2 миллиона евро.