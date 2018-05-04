Женскую сборную Украины по биатлону возглавил российский тренер Прокунин

Наставника команды назначила специальная комиссия.

Cтаршим тренером женской сборной Украины стал россиянин Андрей Прокунин, которого выбрала специально созданная комиссия.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

В состав комиссия входили президент федерации Владимир Брынзак, олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная, государственный тренер Украины Евгений Колупаев, вице-президент федерации Василий Карленко и другие.

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Предыдущим местом работы 40-летнего Андрея Прокунина была сборная Южной Кореи, которую он готовил с 2016 года.

Помогать Прокунину будет личный тренер Дарьи Блашко, перебравшейся из Беларуси в Украину, Владимир Махлаев, а также Валерий Лесников, который работал с лыжницей Валентиной Шевченко и сборной Казахстана по лыжным гонкам. Также с основной командой продолжит работу Григорий Шамрай.

Отметим, что в 2009 году Андрея Прокунина во время выступления на чемпионате России дисквалифицировали на два года за применение допинга.