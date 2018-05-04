Женскую сборную Украины по биатлону возглавил российский тренер Прокунин
Cтаршим тренером женской сборной Украины стал россиянин Андрей Прокунин, которого выбрала специально созданная комиссия.
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
В состав комиссия входили президент федерации Владимир Брынзак, олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная, государственный тренер Украины Евгений Колупаев, вице-президент федерации Василий Карленко и другие.
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Предыдущим местом работы 40-летнего Андрея Прокунина была сборная Южной Кореи, которую он готовил с 2016 года.
Помогать Прокунину будет личный тренер Дарьи Блашко, перебравшейся из Беларуси в Украину, Владимир Махлаев, а также Валерий Лесников, который работал с лыжницей Валентиной Шевченко и сборной Казахстана по лыжным гонкам. Также с основной командой продолжит работу Григорий Шамрай.
Отметим, что в 2009 году Андрея Прокунина во время выступления на чемпионате России дисквалифицировали на два года за применение допинга.