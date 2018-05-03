Американская гимнастка упала на голову во время выполнения элемента на соревновании (видео)

К счастью, серьезных травм спортсменка не получила.

Американская гимнастка Морган Херд изрядно напугала зрителей чемпионата Тихоокеанского побережья, когда неудачно выполнила прыжок с бревна и приземлилась прямо на голову.

После соревнований спортсменку забрали в больницу, и уже через несколько часов выписали. Счастливица родилась в рубашке. Она не получила значительных травм и даже смогла выполнить сложные вольные упражнения с сальто.