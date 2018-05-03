Американская гимнастка упала на голову во время выполнения элемента на соревновании (видео)
11:04, 03 мая 2018Другое
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К счастью, серьезных травм спортсменка не получила.
Морган Херд / gymnovosti.com
Американская гимнастка Морган Херд изрядно напугала зрителей чемпионата Тихоокеанского побережья, когда неудачно выполнила прыжок с бревна и приземлилась прямо на голову.
После соревнований спортсменку забрали в больницу, и уже через несколько часов выписали. Счастливица родилась в рубашке. Она не получила значительных травм и даже смогла выполнить сложные вольные упражнения с сальто.
Американская гимнастка упала на голову во время выполнения элемента на соревновании
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