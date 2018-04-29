Львовский "Барком-Кажаны" впервые в истории выиграл волейбольную Суперлигу

Впервые с 2008 года харьковский "Локомотив" не смог завоевать золотые медали.

Львовская команда "Барком-Кажаны" впервые в истории выиграла чемпионат Украины по волейболу среди команд Суперлиги.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Согласно регламенту, в финальной серии за золотые медали "Барком-Кажаны" и харьковский "Локомотив" соперничали в матчах до трех побед одной из команд.

18-го и 19 апреля в матчах на площадке "Локомотива" в Харькове победили гости (3:1 и 3:0), затем серия переехала во Львов, где 24-го и 25 апреля "Локомотив" сумел взять реванш (победы 3:2 и 3:1) и сравнял счет по числу побед - 2:2. Все решалось в последнем, пятом поединке 29 апреля, который снова состоялся в Харькове.

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Уже на старте матча львовяне заявили о своих претензиях на победу. И хотя харьковчане пытались спасти стартовый сет, все равно уступили - 23:25. Второй сет прошел под диктовку харьковского клуба, который сравнял счет по партиям - 1:1. Однако две следующие партии, ставшие решающими, прошли с полным преимуществом "Баркома".

Суперлига (волейбол).

Серия за 1-2 места. 5-й матч

"Локомотив" - "Барком-Кажаны" - 1:3 (23:25, 25:18, 19:25, 19:25)

Таким образом, львовская команда впервые за историю украинского волейбола стала чемпионом страны. Самый титулованный украинский клуб "Локомотив" прервал свою 9-летнюю чемпионскую серию. На этот раз у харьковской команды серебро.

В дуэли за бронзу победил "Новатор" из Хмельницкого, одолевший команду "Сердце Подолья" (Винница) - 3:2 (счет в серии - 3:2).

Титул самого ценного игрока чемпионата Украины был вручен Владиславу Диденко ("Барком-Кажаны").