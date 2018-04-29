Украинка Никольченко выиграла серебро на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку

15:48, 29 апреля 2018
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Влада Никольченко / ukraine-rg.com.ua

Никольченко набрала 67,550 баллов в индивидуальном многоборье, золото выиграла россиянка Мария Сергеева.

В прошлом году Влада также добыла серебро. На международном турнире в Израиле, выступая в составе юниорской сборной, она заняла 2-ю строчку.

Что касается еще одной украинки на Кубке мира - Алены Дьяченко, то она финишировала на 13-м месте (60,450 балла), пропустив первый этап соревнований. А вот сборная Украины в групповых упражнениях заняла 4-е место в многоборье, уступив командам Италии, Болгарии и Японии.

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Теги: #художественная гимнастика#Влада Никольченко