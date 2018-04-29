Сборная Украины по сквошу завоевала золото и бронзу на командном чемпионате Европы
Украинская сборная успешно выступила на командном чемпионате Европы по сквошу (третий дивизион), который завершился в Риге.
Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.
Женская команда Украины впервые в украинской истории сквоша выиграла золото.
В финальном противостоянии украинки победили сборную Италии. В битве за золото Надежда Усенко выиграла первый матч, затем Анастасия Костюкова уступила сопернице, и счет стал равный - 1:1. В решающем поединке Алина Бушма проявила характер и выиграла решающее очко - 2:1.
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В составе "сине-желтых" золотые награды завоевали Надежда Усенко, Алина Бушма, Анастасия Костюкова, Лиана Сардак и Юлия Жуковец.
Мужская сборная Украины одержала победу в бронзовом финале над командой из России и заняла итоговое третье место.
Таким образом, национальный флаг дважды был поднят на командном турнире первенства континента. Украинцы увозят домой золото и бронзу.