Дзюдоистка Каланина принесла Украине вторую медаль на чемпионате Европы в Тель-Авиве
Елизавета Каланина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо, который сегодня завершился в Тель-Авиве.
В категории свыше 78 кг в борьбе за бронзу сошлись две украинки - Елизавета Каланина, победив свою соотечественницу Галину Тарасову, заняла третье место.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.
До встречи с соотечественницей Елизавета Каланина сначала взяла верх над итальянкой Элеонорой Гэри, а затем победила экс-украинку Ирину Киндзерскую, которая теперь представляет Азербайджан. В полуфинале оппоненткой Каланиной была Лариса Церич из Боснии и Герцеговины. К сожалению, спортсменка из Кременчуга не сумела выйти в финал.
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В борьбе двух украинок Каланина победила оценкой "вазари" и поднялась на пьедестал.
Это первая взрослая награда для Каланиной на чемпионатах Европы.
Таким образом, наша команда возвращается из Тель-Авива с двумя бронзовыми наградами. Как сообщал УНИАН, в четверг третье место на первенстве континента завоевала Марина Черняк.
Подводя итоги, можно сказать, что был выполнен план-минимум, который накануне обрисовал главный тренер Виталий Дуброва, - две медали. К двум бронзовым наградам (Марины Черняк и Елизаветы Каланиной) добавились два пятых и два седьмых места.