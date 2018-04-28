Дзюдоистка Каланина принесла Украине вторую медаль на чемпионате Европы в Тель-Авиве

На континентальном первенстве украинская сборная завоевала две бронзы.

Елизавета Каланина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо, который сегодня завершился в Тель-Авиве.

В категории свыше 78 кг в борьбе за бронзу сошлись две украинки - Елизавета Каланина, победив свою соотечественницу Галину Тарасову, заняла третье место.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

До встречи с соотечественницей Елизавета Каланина сначала взяла верх над итальянкой Элеонорой Гэри, а затем победила экс-украинку Ирину Киндзерскую, которая теперь представляет Азербайджан. В полуфинале оппоненткой Каланиной была Лариса Церич из Боснии и Герцеговины. К сожалению, спортсменка из Кременчуга не сумела выйти в финал.

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В борьбе двух украинок Каланина победила оценкой "вазари" и поднялась на пьедестал.

Это первая взрослая награда для Каланиной на чемпионатах Европы.

Таким образом, наша команда возвращается из Тель-Авива с двумя бронзовыми наградами. Как сообщал УНИАН, в четверг третье место на первенстве континента завоевала Марина Черняк.

Подводя итоги, можно сказать, что был выполнен план-минимум, который накануне обрисовал главный тренер Виталий Дуброва, - две медали. К двум бронзовым наградам (Марины Черняк и Елизаветы Каланиной) добавились два пятых и два седьмых места.