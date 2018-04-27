Первая украинка на Эвересте Ирина Галай устроила фотосессию в вечернем платье на высоте 5364 метра

После покорения самой высокой вершины планеты Ирина Галай собирается также стать первой украинкой, которой покорился 8-тысячник без применения кислорода.

Первая украинская женщина, поднявшаяся на вершину Эвереста, Ирина Галай в рамках экспедиции без кислорода на гору Лходзе (высота 8516 метров — четвертая по этому показателю в мире) прошла легендарный ледопад Кхумбу.

Об этом сообщает "Братство Кличко".

Кхумбу – одно из самых опасных и труднопроходимых мест классического маршрута на Эверест с юга (два года назад украинка поднималась на Джомолунгму с северной стороны, где восхождение на порядок сложнее).

Быстрое движение льдов приводит к непрерывному изменению ледовой ситуации на маршруте: расширению трещин, падению ледовых стенок и сераков (ледяных пиков). В устье котловины Кхумбу переходит в 700-метровый ледопад, его фирновая линия проходит на высотах 5 700 – 5 900 метров. Язык ледника движется со скоростью 180 метров в год, на нем встречаются сераки до 20-30 метров.

"Как только мы зашли в этот лабиринт трехметровых ледовых глыб, я просто не могла нарадоваться происходящему, - делится эмоциями Ирина. - Как мало нужно альпинисту для счастья! Я так долго мечтала пройти Кхумбу!

По словам Ирины Галай, подниматься по леднику, который является самым быстродвижущимся в мире, оказалась не очень сложно. Но опасные моменты возникали.

"Требовались навыки карабканья по ледовым стенам. Мы с моим шерпом Пасангом оперативно с этим справились и зашли в Camp 1 одними из первых в этом сезоне – по сути, лагерь еще не был полностью готов к приему альпинистов. Дальше погода поменялась, поднялся ураган. Ветер пытался разорвать палатку вдребезги. Видела, как ломался ледопад. Он полностью поменял свою форму, попутно разрушил дорогу через Кхумбу. Огромные глыбы льда крошились на части, люди, кажущиеся с базового лагеря мурашками, разбегались в разные стороны, прячась за более крупными сераками".

Попав в базовый лагерь Эвереста, Ирина провела небольшую фотосессию на высоте 5364 метра, в рамках которой продемонстрировала новое платье от Dress Bar (Ужгород). Примечательно, что в данное время в базовом лагере температура воздуха опускается до – 15 С.

Отметим, что Ирина Галай совершает экспедицию без кислорода на гору Лходзе. Она может стать первой украинкой, которой покорился 8-тысячник без применения кислородной маски.