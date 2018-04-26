Свитолина обыграла чешку Вондроушкову на турнире в Штуттгарте, Костюк проиграла испанке Гарсии

Завершились матчи игрового дня с участием украинок.

В Штуттгарте (Германия) завершились матчи игрового дня с участием украинских теннисисток на турнире Porsche Grand Prix серии WTA, где Элина Свитолина обыграла Маркету Вондроушову из Чехии, а Элина Свитолина уступил испанке Каролин Гарсии.

Свитолина выиграла в упорнейшей борьбе со счетом 2:6, 6:1, 3:2, сообщает официальный сайт турнира.

Ее соперница, экс-первая ракетка мира среди юниоров, резво начала матч, легко выиграла стартовую партию, но потом получила повреждение. Уступив второй сет вчистую (1:6) Вондроушова при счете 2:3 в третьей партии приняла решение досрочно закончить матч.

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В свою очередь, юная Костюк встречалась с опытной испанкой Гарсией и провела практически равный матч с соперницей. После разгромного проигрыша в первой партии, украинка, в свою очередь, легко взяла вторую партию и уступила в третьей лишь в самой концовке - 1:6, 6:3, 5:7.

Таким образом, Свитолина осталась единственной представительницей Украины на соревнованиях в Германии.

Турнир Porsche Grand Prix серии WTA проходит в Штуттгарте (Германия) с 23 по 29 апреля.