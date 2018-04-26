Украинка Черняк завоевала бронзу на чемпионате Европы по дзюдо
18:58, 26 апреля 2018Другое
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Марина Черняк стала третьей в категории до 48 килограммов.
Марина Черняк (справа) / Федерация дзюдо Украины
Украинка Марина Черняк завоевала бронзу на чемпионате Европы по дзюдо, который сегодня начался в Тель-Авиве.
В первый день континентального форума запорожская дзюдоистка заняла третье место в весовой категории до 48 кг.
Напомним, ранее УНИАН сообщал о составе сборной Украины по дзюдо для участия в первенстве континента.
Чемпионат Европы продлится с 26-го по 28 апреля 2018 года.
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