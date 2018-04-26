Украинка Черняк завоевала бронзу на чемпионате Европы по дзюдо

Марина Черняк стала третьей в категории до 48 килограммов.

Украинка Марина Черняк завоевала бронзу на чемпионате Европы по дзюдо, который сегодня начался в Тель-Авиве.

В первый день континентального форума запорожская дзюдоистка заняла третье место в весовой категории до 48 кг.

Напомним, ранее УНИАН сообщал о составе сборной Украины по дзюдо для участия в первенстве континента.

Чемпионат Европы продлится с 26-го по 28 апреля 2018 года.