Украинка Черняк завоевала бронзу на чемпионате Европы по дзюдо

18:58, 26 апреля 2018
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Марина Черняк (справа) / Федерация дзюдо Украины

В первый день континентального форума запорожская дзюдоистка заняла третье место в весовой категории до 48 кг.

Напомним, ранее УНИАН сообщал о составе сборной Украины по дзюдо для участия в первенстве континента.

Чемпионат Европы продлится с 26-го по 28 апреля 2018 года.

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Теги: #Федерация дзюдо Украины