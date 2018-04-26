Украинец Блажко стал вице-чемпионом мира UAEJJF 2018 по бразильскому джиу-джитсу

В престижном дивизионе пурпурных поясов Ярослав обошел почти всех, уступив лишь бразильцу.

Джитсер из Кропивницкого Ярослав Блажко завоевал серебро престижного чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу UAEJJF 2018.

В престижном дивизионе пурпурных поясов Ярослав обошел почти всех, уступив лишь бразильцу. Это первая награда такого высокого образца для Украины, сообщает пресс-служба Федерации джиу-джитсу Украины.

Как пишет на своей странице в Фейсбук тренер Ярослава, Евгений Скирда, “впервые в истории украинский спортсмен поднялся на пьедестал чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу в престижной категории пурпурные пояса, адалт. К сожалению Ярославу не удалось взять золото, в полуфинале он встретился с чемпионом Всемирных игр и очень сильным спортсменом французом Хайдаром Аббасом и отдал в этой схватке все силы для победы. А к финалу ему дали лишь 10 минут отдыха, в то время как соперник-бразилец отдыхал около 30 минут. В итоге, Ярослав практически не мог бороться и попался на удушающий прием. Конечно это не оправдание, но факт не приятный. В следующий раз мы будем готовы еще лучше".

Чемпионат мира джиу-джитсу среди профессионалов в Абу-Даби ежегодно проходит в спортивном комплексе Зайед в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Турнир проходит при личной поддержке Шейха Мансура бин Зайед Аль Нахайяна. На сей раз соревнование продлится до 28 апреля