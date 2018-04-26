Бондаренко не смогла закончить матч второго круга теннисного турнира в Стамбуле из-за травмы

Украинка проиграла Полоне Херцог из Словении.

В Стамбуле (Турция) завершился матч второго раунда теннисного турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup, в котором украинка Екатерина Бондаренко досрочно прекратила борьбу против Полоны Херцог из Словении.

Игра была прервана при счете 2:6, 1:1 из-за травмы украинки, сообщает официальный сайт соревнований.

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Наша спортсменка вышла на корт с небольшим повреждением, легко проиграла первую партию, а в начале второй - при счете 1:1, решила закончить борьбу.

Примечательно, что это был уже второй матч украинки на этом турнире. Ранее она обыграла соперницу из Турции и вышла во второй раунд соревнований.

Турнир в Стамбуле проходит с 23 по 29 апреля.