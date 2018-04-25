Украинка Бондаренко, проиграв первый сет, пробилась в 1/8 финала теннисного турнира в Стамбуле

Катерина Бондаренко в трех сетах обыграла турецкую теннисистку Ипек Оз.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в 1/8 финала турнира в Стамбуле, обыграв в трех сетах турецкую теннисистку Ипек Оз.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В 1/16 финала украинка противостояла турецкой теннисистке, которая перед началом турнира получила "вайлд-кард" на участие.

В первом сете Бондаренко уступила Оз, однако в последующих двух добыла победу. При этом в решающем сете украинка не отдала ни одного гейма.

Катерина Бондаренко - Ипек Оз - 4:6, 6:4, 6:0

Следующей соперницей украинской теннисистки станет словенка Полона Херцог, которая в двух сетах разобралась с белоруской Ариной Соболенко.