Украинка Бондаренко, проиграв первый сет, пробилась в 1/8 финала теннисного турнира в Стамбуле

18:08, 25 апреля 2018
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fedcup.com

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В 1/16 финала украинка противостояла турецкой теннисистке, которая перед началом турнира получила "вайлд-кард" на участие.

В первом сете Бондаренко уступила Оз, однако в последующих двух добыла победу. При этом в решающем сете украинка не отдала ни одного гейма.

Катерина Бондаренко - Ипек Оз - 4:6, 6:4, 6:0

Следующей соперницей украинской теннисистки станет словенка Полона Херцог, которая в двух сетах разобралась с белоруской Ариной Соболенко.

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