Женскую сборную Украины по биатлону возглавит россиянин

Об этом рассказала капитан команды Елена Пидгрушная.

Капитан женской сборной Украины по биатлону, олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная заявила, что следующим тренером украинской команды будет россиянин.

Об этом сообщает Sport Arena.

По словам Елены, имя тренера огласят 30 апреля. Пидгрушная не сказала, кто точно им будет, но известно, что это российский тренер, у которого будет два ассистента.

Добавим, что глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак не исключил сценария, при котором женскую сборную возглавит россиянин.

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«Мы поняли, что вариант с западным тренером для нас не оптимален: это и языковой барьер, и ментальная несовместимость, особенно с нашим женским коллективом. Потому, чтобы сохранить коллектив, мы рассматриваем варианты с тренерами из славянских государств», – заявил Брынзак.

Президент федерации биатлона также отметил, что назначать тренера будет не он лично, а целая комиссия из десяти человек (два — от Министерства молодежи и спорта, два — от научной группы, три тренера, а также представители федерации и центра олимпийский подготовки).

Напомним, женская сборная Украины по биатлону осталась без старшего тренера после того, как закончился 3-летний контракт с Урошем Велепцом.