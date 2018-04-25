Экс-наставник женской сборной Украины по биатлону ушел в команду Словении

15:59, 25 апреля 2018
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Урош Велепец будет работать с украинками до конца олимпийского сезона-2018 / biathlonband.com

Эту информацию также подтвердил официальному сайту Федерации биатлона Украины президент ФБУ Владимир Брынзак.

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Словенский тренер Урош Велепец возглавил сборную Украины в апреле 2015 года, однако был раскритикован за провальные результаты команды на Олимпийских играх-2018.

Напомним, ранее был назван состав и изменения в тренерском штабе мужской сборной Украины по биатлону.

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Теги: #сборная Украины по биатлону#Урош Велепец