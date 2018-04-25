Экс-наставник женской сборной Украины по биатлону ушел в команду Словении
15:59, 25 апреля 2018Другое
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Урош Велепец после провала украинской сборной на Олимпиаде нашел новую работу.
Урош Велепец работал с украинками с 2015-го по 2018 год / biathlonband.com
Экс-тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец возглавил сборную Словении. Об этом сообщает Siol.
Эту информацию также подтвердил официальному сайту Федерации биатлона Украины президент ФБУ Владимир Брынзак.
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Словенский тренер Урош Велепец возглавил сборную Украины в апреле 2015 года, однако был раскритикован за провальные результаты команды на Олимпийских играх-2018.
Напомним, ранее был назван состав и изменения в тренерском штабе мужской сборной Украины по биатлону.
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