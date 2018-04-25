В Украине стартовал проект по плаванию в открытой воде для любителей «NATION SWIM»

Летом состоится четыре соревнования в Харькове, Киеве, Одессе и Тернополе.

25 апреля стартовал проект серии соревнований по плаванию в открытой воде для любителей «NATION SWIM».

Как сообщили УНИАН организаторы соревнований, с сегодняшнего дня начинается регистрація всех желающих, принять участие в соревнованиях.

«NATION SWIM» - это соревнования по плаванию в открытой воде, в которых участники преодолевают дистанции на выбор. Организатором «NATION SWIM» стали организаторы забегов с препятствиями - «RACE NATION».

«В Украине, с таким количеством населения и водоемов, плавание как отдельный вид спорта, должен быть представлен на высоком уровне. Именно поэтому, мы решили запустить серию стартов по плаванию для любителей. Наша задача привлечь большее количество населения к данному виду спорта. И поэтому, уже в этом году мы запускаем старты в Харькове (10.06), Киеве (16.06), Одессе (19.08) и Тернополе (2.09). Соревнования пройдут на 4-х дистанциях: 500, 1000, 2000 и 4000 метров. А участие в заплыве на наименьшую дистанцию 500м – бесплатное. Это позволит любителям-начинающим попробовать свои силы без всяких колебаний», - прокомментировал организатор "ГОНКИ НАЦИИ" Юрий Подлесный.

В рамках «NATION SWIM» каждый найдет испытание для своего уровня. Дистанция «NEW LEVEL-500» рассчитана на любителей плавания, которые готовы впервые бросить вызов водной стихии. Дистанция «LEVEL - 1000» для подготовленных участников, которые решительно настроены на настоящую борьбу в открытой воде. Дистанция «LEVEL UP - 2000» для выносливых участников, которые уверены в своих силах и способны преодолеть водную стихию. И дистанция «BIG Level - 4000» рассчитана на самых выносливых участников - это первый шаг к настоящей «железного человека»!

Ближайший старт состоится в Харькове 10 июня. Серия соревнований продлится до сентября включительно.