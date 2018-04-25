Украинской медалистке ОИ по гимнастике сделали предложение руки и сердца на матче НБА

Анна Бессонова выходит замуж.

Двукратная призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Бессонова выходит замуж.

Предложение украинке сделал фитнес-тренер Дмитрий Момот во время матча НБА в Майами, где местные "Хит" принимали "Бруклин Нетс", сообщает Isport.

В перерыве игры Анне завязали глаза и попросили найти мяч по подсказкам "тепло/холодно". Аня его отыскала, только вместо мяча на месте был Дмитрий, который стоял на одном колене с обручальным кольцом в руке. Бессонова ответила на предложение согласием.

Анна Бессонова является чемпионом мира-2007 в многоборье, а также выигравала по 3 золота чемпионатов мира и Европы в отдельных видах. На ОИ-2004 и 2008 годов завоевывала бронзовые медали в многоборье (соревнования в отдельных вижах на Олимпиадах не проводятся).