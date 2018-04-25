Биатлонисты Семаков и Жирный покинули сборную Украины и вернутся в Россию

Оба спортсмена не включены в состав сборной Украины на следующий сезон и не рассматриваются в "олимпийской" перспективе.

По окончанию олимпийского сезона 2017/2018 в составе сборной Украины произошли изменения - мужскую команду покинули Александр Жирный и Владимир Семаков.

Спортсмены, перебравшиеся в Украину из России, перед сезоном 2014/2015, больше не будут выступать за сине-желтых. Как объяснил XSPORT старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра, это решение связано с тем, что оба спортсмена уже не молодые, и не рассматриваются в перспективе на будущий олимпийский цикл.

Однако свою спортивную карьеру биатлонисты завершать не собираются. В следующем сезоне Жирный и Семаков планируют выступать у себя дома на внутрироссийских стартах.

Напомним, что за четыре сезоне лучшим личным результатом для Жирного стало 13-е место в спринте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. В нынешнем сезоне спортсмен провел лишь три гонки на Кубке мира и завершил сезон на этапе Кубка IBU в Увате.

Для Семакова лучшим результатом на этапах Кубка мира является 12-е место в Антхольце в нынешнем сезоне. Также, 33-летний биатлонист принял участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, где показал 31-й результат в индивидуальной гонке, 78-й в спринте и вместе с командой завершил эстафету на 9-й позиции.