Украинка Костюк выиграла матч первого круга престижного теннисного турнира в Штуттгарте

15-летняя спортсменка одолела немку Лоттнер.

В Штуттгарте (Германия) завершился матч первого круга - 1/16 финала - теннисного турнира серии WTA Porsche Grand Prix, в котором 15-летняя украинка Марта Костюк обыграла немку Антонию Лоттнер.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продлился чуть больше часа.

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Украинка сделала один "лишний" брейк в первом сете, выиграв его с преимуществом в два гейма. А во второй партии немка сумела "размочить" счет только при 5:0 в пользу Костюк, выиграв один гейм. Но, уже в следующем гейме украинка оформила победу.

Как сообщал УНИАН, ранее наша спортсменка неожиданно выиграла в финале квалификационных сореванований у 35-й ракетки мира Ализе Корне из Франции.