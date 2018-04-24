Коррупционные мышцы: журналисты выяснили, кто обворовывает украинских бодибилдеров

В Министерстве спорта утверждают, что деньги на спортсменов выделяют, однако до бодибилдеров они так и не доходят.

Бодибилдинг в Украине относят к неолимпийским видам спорта, поэтому он финансируется по остатачному принципу. Однако ежегодно на спортсменов-бодибилдеров выделяются миллионы гривень, которых сами спортсмены не получают.

Журналисты программы "Гроши" выяснили, кто зарабатывает на украинских бодибилдерах.

Трехкратный чемпион Украины по бодибилдингу Вадим Митрюшин рассказал, что в течение последних нескольких лет по документам он получил более 400 тысяч гривен, но на самом деле он эти деньги никогда не видел. Потеряв собственный фитнес-центр в Крыму, сейчас Вадиму приходится работать обычным тренером в одном из киевских спортзалов.

В Министерстве спорта утверждают, что деньги на спортсменов выделяют, это подтверждают и документы. Однако спортсменам приходится самим оплачивать расходы на проведение сборов и соревнований.

Так в 2017 году на то, чтобы отправить украинскую команду из 23 человек на женский чемпионат во Франции было выделено 27 тысяч евро и 17 тысяч гривень. Взнос для участия в соревнованиях составлял 375 евро на спортсмена, однако в документации сказано, что государство выделило для этих целей 600 евро на человека. К тому же спортсменки утверждают, что все расходы на соревнования оплачивали из собственного кармана, что обошлось в более чем тысячу евро.

Как выяснилось, многие спортсмены писали доверенности для получения средств на секретаря Федерации бодибилдинга Ирину Делиеву, которая также является дочерью президента организации. Подпись Делиевой стояла и под документами о получении средств Вадимом Митрюшиним, которые до спортсмена так и не дошли. По некоторым документам Делиева также проходит как тренер спортсменов, за что получает премии, хотя тренером она не является.

Чемпионка мира, которая принесла Украине три золотых медали на соревнованиях в 2016 году, Екатерина Грима утверждает, что Делиева получила премии за победу спортсменки как, якобы, ее тренер. При этом настоящий тренер спортсменки, ее муж, никаких средств не получил.

Сама Делиева, как и ее отец, комментировать ситуацию отказывается.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году национальная сборная Украины по бодибилдингу завоевала 25 наград на двух престижных турнирах сезона - чемпионате Европы IFBB (Международной федерации бодибилдинга) и соревнованиях Olympia Amateur.