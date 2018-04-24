Российская тенниситка Шарапова после дисквалификации за допинг пожаловалась на проблемы со здоровьем
Экс-первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о прооблемах со здоровьем после возвращения в большой спорт из-за дисквалификации.
Спортсменка рассказала о своих переживаниях в интервью CNN.
«В моем возрасте очень тяжело вернуться после такого перерыва. Я отдыхала, залечивала травмы, но невозможно симулировать игру в рамках турниров. Работаю над этим, возвращаю эти ощущения, но это занимает немало времени», — отметила тенниситка.
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Говоря о своих целях, спортсменка заявила: «Глупо говорить, что моя цель на сезон — выиграть какой-нибудь мелкий турнир. Я стремлюсь к большим победам. Я знаю, что это, я работаю ради этого и хочу снова испытать эти ощущения. Мечтаю снова сыграть на Олимпиаде, но я не знаю, произойдет ли это. И сейчас не хочу даже думать на эту тему. Буду дальше работать, и посмотрим, к чему это приведет».
Шарапова выиграла за свою карьеру пять титулов турниров серии "Большого шлема", а также завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2012 в Лондоне.
Кроме того, Шарпова отбыла дисквалификацию за употребление допинга - мельдония.
Сейчас она принимает участие в турнире Porsche Tennis Grand Prix в немецком Штуттгарте.