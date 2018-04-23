Украинка Костюк обыграла 25-ю ракетку мира и сенсационно вышла в основную сетку турнира в Штуттгарте

Француженка Ализе Корне была повергнута в трех партиях.

В Штуттгарте (Германия) завершился финальный матч квалификационного турнира Porsche Tennis Grand Prix 2018, в котором украинка Марта Костюк сенсационно обыграла 25-ю ракетку мира Ализе Корне из Франции.

Игра завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

После проигранного первого сета,. во второй партии наша спортсменка, при счете 1:2 выиграла пять геймов подряд и восстановила статус-кво. А в третьем сете Костюк выиграла еще три гейма подряд и затем сумела сохранить свое превосходство.

В основной сетке турнира, в первом матче Костюк сыграет либо против соперницы из квалификации, либо Карлы Суарес Наварро (Испания, 25-й номер мирового рейтинга), или обладательницы «wild card» Антонии Лоттнер из Германии (155).

Турнир в Штуттгарте продлится до 29 апреля.