Канадские теннисистки обыграли Украину в матче Кубка Федерации

Упорнейший матч завершился победой соперниц в парной игре с общим счетом 3:2.

В Монреале завершился матч Кубка Федерации по теннису между сборными Украины и Канады, судьба которого решилась лишь в заключительной парной игре.

Сборная Канады выиграла с общим счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований.

В порной игре против Екатерины Бондаренко и Ольги Савчук вышлиБьянка Андреску и Габриэла Дамбровски. Канадки выиграли первый сет 6:3, проиграли второй - 4:6, но сумели добить соперниц в решающей третьей партии 6:3.

Ранее, в ночь на понедельник по киевскому времени, Эжени Бушар обыграла лидера нашей команды Лесю Цуренко - 4:6, 6:2, 7:6 (5), а Бондаренко была сильнее Дамбровски - 3:6, 6:2, 6:1.

Таким образом, сборная Канады будет выступать во II Мировой группе в следующем сезоне-2019, в то время как украинская команда опустится в Группу I.