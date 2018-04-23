Канадские теннисистки обыграли Украину в матче Кубка Федерации
10:57, 23 апреля 2018Другое
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Упорнейший матч завершился победой соперниц в парной игре с общим счетом 3:2.
Бондаренко проиграла в Монреале решующую парную встречу в дуэте с Савчук / fedcup.com
В Монреале завершился матч Кубка Федерации по теннису между сборными Украины и Канады, судьба которого решилась лишь в заключительной парной игре.
Сборная Канады выиграла с общим счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований.
В порной игре против Екатерины Бондаренко и Ольги Савчук вышлиБьянка Андреску и Габриэла Дамбровски. Канадки выиграли первый сет 6:3, проиграли второй - 4:6, но сумели добить соперниц в решающей третьей партии 6:3.
Ранее, в ночь на понедельник по киевскому времени, Эжени Бушар обыграла лидера нашей команды Лесю Цуренко - 4:6, 6:2, 7:6 (5), а Бондаренко была сильнее Дамбровски - 3:6, 6:2, 6:1.
Таким образом, сборная Канады будет выступать во II Мировой группе в следующем сезоне-2019, в то время как украинская команда опустится в Группу I.
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