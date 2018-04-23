Сборная Украины победила на III чемпионате мира по хортингу

Турнир с участием более чем 250 спортсменов проходил в латвийском Даугавпилсе.

Сборная Украины по хортингу заняла первое общекомандное место на III Чемпионате мира, который завершился в Даугавпилсе (Латвия).

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

В масштабных соревнованиях, объединивших более 250 спортсменов из 15 стран, было разыграно 80 комплектов медалей. Украинские атлеты, представленные самой многочисленной командой, продемонстрировали боевой дух и победный характер, завоевав главный приз.

Кубок за второе место на турнире завоевала команда Литвы, а третье итоговое место заняла сборная Латвии.

Хортинг - сравнительно молодой вид единоборств, появившийся менее 10 лет назад именно в Украине и распространившийся за это время во многих странах Европы и мира.

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Первый чемпионат мира состоялся в 2015 году в Польше, второе по счету мировое первенство прошло в 2016 году в украинском Трускавце.

В третьем чемпионате мира, проходившем с 20-го по 22 апреля 2018 года, приняли участие спортсмены также из Франции, Армении, Азербайджана, Алжира и других стран, и все же украинские спортсмены подтвердили лидерские позиции в данном виде спорта.

"Хортинг - национальный украинский вид спорта, однако с каждым годом он завоевывает все больше почитателей в мире. Прародителями хортинга являются запорожские козаки, которые добывали славу в боях. Многие приемы хортинг почерпнул из других видов единоборств - самбо, дзюдо, джиу-джитсу, тхэквондо, карате... И все же его уникальность в том, что он несет в себе украинский патриотичный дух.

Приятно, что чемпионат мира, проводимый за пределами Украины, собрал много спортсменов и участников из других стран. Но украинская сборная все же доказала, что она - лучшая", - отметил вице-президент Международной федерации хортинга, член президиума Украинской федерации хортинга Станислав Федоров.

В 2018 году состоится еще один крупный турнир по хортингу, который в октябре будет принимать Трускавец.