Сборные Канады и Украины завершили вничью первый день матча Кубка Федерации

Леся Цуренко свой матч выиграла, а Екатерина Бондаренко - проиграла.

В Монреале завершился первый день матча плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации по теннису, в котром вмтречаются сборные Канады и Украины.

Счет в матче ничейный - 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

В первой встрече дня лидер сборной Украины Леся Цуренко в драматичном матче обыграла 17-летнюю Бьянку Ванессу Андреску. Юная канадка уверенно выиграла первый сет, имела преимущество в середине второго - 6:4, 3:1, но не сумела "дотянуть" до конца игры физически. Цуренко выиграла пять геймов подряд во второй партии, а затем еще четыре в третьей, после чего соперница рухнула на корт. Бригада медиков осмотрела канадку и матч на этом был завершен досрочно - 4:6, 6:1, 4:0.

Игра продолжалась 2 часа 01 минуту.

Далее на корт вышли Эжени Бушар и Екатерина Бондаренко. Тут преимущество канадки было очевидным от начала и до конца матча - 6:2, 7:5.

Игра длилась 1 час 40 минут.

В воскресенье состоятся еще две одиночные встречи и парная.

По плану, первыми на корт должны выйти Бушар и Цуренко, а затем Франсуа Абанда и Бондаренко.

Победиель этого матча сохранит свое место во Второй Мировой группе на следующий сезон. Ранее в этом году, в матче за право сыграть в плей-офф Первой Мировой группы, сборная Украины проиграла команде Австралии - 2:3.