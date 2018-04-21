Стаховский проиграл в первом же круге квалификационного турнира в Будапеште

Наш спортсмен уступил Элиасу Имеру из Швеции.

В Будапеште завершился завершился матч первого круга квалификации теннисного турнира Gazprom Hungarian Open серии ATP World Tour 250 с призовым фондом €482,060 тысяч, где украинец Сергей Стаховский проиграл Элиасу Имеру из Швеци.

Матч завершился со счетом 3:6, 3:6, сообщает Большой теннис Украины.

1 час и 15 минут провели на корте теннисисты. По два брейка в каждой партии выполнил Имер, а в активе Стаховского - один брейк.

Ранее в этом году соперники уже встречались на корте в рамках Кубка Дэвиса (Стаховский победил шведа в противостоянии сборных в Днепре в двух сетах) и на турнире в Ренне (сильнее в трех сетах был Имер).