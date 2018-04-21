Стаховский проиграл в первом же круге квалификационного турнира в Будапеште
17:48, 21 апреля 2018Другое
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Наш спортсмен уступил Элиасу Имеру из Швеции.
Стаховский проиграл уже в квалификакции турнира в Будапеште / btu.org.ua
В Будапеште завершился завершился матч первого круга квалификации теннисного турнира Gazprom Hungarian Open серии ATP World Tour 250 с призовым фондом €482,060 тысяч, где украинец Сергей Стаховский проиграл Элиасу Имеру из Швеци.
Матч завершился со счетом 3:6, 3:6, сообщает Большой теннис Украины.
1 час и 15 минут провели на корте теннисисты. По два брейка в каждой партии выполнил Имер, а в активе Стаховского - один брейк.
Ранее в этом году соперники уже встречались на корте в рамках Кубка Дэвиса (Стаховский победил шведа в противостоянии сборных в Днепре в двух сетах) и на турнире в Ренне (сильнее в трех сетах был Имер).
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