Стаховский проиграл в первом же круге квалификационного турнира в Будапеште

17:48, 21 апреля 2018
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Стаховский проиграл уже в квалификакции турнира в Будапеште / btu.org.ua

Матч завершился со счетом 3:6, 3:6, сообщает Большой теннис Украины

1 час и 15 минут провели на корте теннисисты. По два брейка в каждой партии выполнил Имер, а в активе Стаховского - один брейк.

Ранее в этом году соперники уже встречались на корте в рамках Кубка Дэвиса (Стаховский победил шведа в противостоянии сборных в Днепре в двух сетах) и на турнире в Ренне (сильнее в трех сетах был Имер).

 

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Теги: #теннис#Стаховский