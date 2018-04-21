МОК поддержал идею сокращения квот для стран с допинговыми проблемами

14:54, 21 апреля 2018
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Бах выступает категорически против насилия в компьютерных играх киберспорта / Assembly.coe.int

В качестве примера он привел решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая в этом месяце приняла новые правила, в результате чего будут сокращены квоты 16-ти стран, включая Россию, собщает SportArena.

Также он настоял на том, что международные федерации должны применить соответствующие санкции против России, чьи допинговые махинации были доказаны при исследовании баз данных московской лаборатории.

«В отношении санкций, применяемых к национальным федерациям, я бы хотел привести в качестве примера решение IWF о сокращении квот на участие в ОИ-2020 и чемпионатах мира. МОК одобряет подобный подход и поддерживает его», — цитирует Баха издание Inside The Games.

Этот комментарий был сделан на закрытом совещании федераций 33-х олимпийских видов спорта, запись которого была получена изданием.

Это решение уже раскритиковали представители Беларуси и Ирана.

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Теги: #МОК#Россия допинг в спорте