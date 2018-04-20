Объявлены имена элитных спортсменов 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon

В соревновании примет участие победитель прошлогоднего киевского полумарафона эфиоп Анбеса Ленчо, который установил новый рекорд трассы 1:03:57, улучшив предыдущий на 45 секунд

Организаторы 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon объявили имена элитных спортсменов, которые примут участие в забеге 2018 года.

Это победители прошлогоднего киевского пімарафону эфиоп Анбеса Ленчо, что установил новый рекорд трассы 1:03:57, улучшив предыдущий на 45 секунд, чемпионы Украины - 2017 Роман Романенко, который занял третье место и София Яремчук, которая заняла второе место среди женщин, сообщают организаторы соревнований.

Во время преодоления дистанции 21,0975 км 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon можно будет посоревноваться с мировой элитой.

Среди украинцев:

Дмитрий Барановский - чемпион Украины, рекордсмен Украины по марафонскому бегу. Это будет первый отечественный старт за последние 20 лет для спортсмена, ведь до этого он принимал участие только в иностранных соревнованиях.

Лашин Дмитрий - бронзовый призер Чемпионата Европы среди молодежи, победитель и призер Чемпионата Европы среди юниоров и неоднократный призер международных стартов;

Михайлова Дарья - бронзовый призер Semi-Marathon international SAINT-POL - MORLAIX 2017.

Калюжная Виктория - серебряный призер Madrid Half Marathon 2017.

Шматенко Юлия - победительница Bila Tserkva Marathon 2017.

Сердюк Елена - призер Bila Tserkva Marathon 2017.

Иностранные атлеты:

Мариус Ионеску из Румынии, который занял первое место в Dusseldorf Marathon 2015 и еще несколько медалей чемпионата Европы среди юниоров, а также занял 13-е место в 2011 году на Чемпионате мира по марафону.

Николас Мулінге Макау - кенийский атлет, установивший личный рекорд 1:00:58 во время StraLugano Swiss Half Marathon 2016.

Эль Отмані Саид - итальянец, который установил личный рекорд преодоление дистанции 10 км за 28:41 во время Torino Half Marathon.

Лимо Марион Джепкуруй - кенийка, которая установила личный рекорд 01:10:47 Velno Half Marathon 2017.

Марау Фатна - итальянская спортсменка серебряного уровня.

“Мы пригласили этого года для участия одних из лучших мировых спортсменов, среди которых признаны мировым спортивным сообществом украинские атлеты. Поэтому в этом году будет ожесточенная борьба не только за призовые места, а установление новых рекордов трассы. Желаем участникам хороших результат, а зрителям - зрелищного спортивного праздника”, - комментирует серебряный призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, спортивный директор компании Run Ukraine Ирина Лищинская.

В 2015 году киевский международный полумарафон стал полноправным членом Ассоциации международных марафонов (AIMS), а уже в 2017 году получил престижный статус – IAAF BRONZE LABEL, что является свидетельством высокого уровня организации и соответствие мировым стандартам. В 2019 году организаторы мероприятия компания Run Ukraine планируют получить SILVER LABEL, а именно участие иностранных элитных спортсменов в соревновании - одно из главных требований, которое необходимо выполнить организаторам для получения следующего лейбла.

“Nova Poshta Kyiv Half Marathon - это лучшая беговая событие Украины, участие в которой это на самом деле очень престижно. Я очень горжусь тем, что в моей стране ежегодно проходит очень престижный международный полумарафон с очень профессиональным уровнем организации. В этом году я заранее тренировалась, поэтому надеюсь на хорошие результаты”,- делится впечатлениями призер прошлогоднего Nova Poshta Kyiv Half Marathon, Чемпионка Украины - 2017 София Яремчук.

“Я впервые буду участвовать в Nova Poshta Kyiv Half Marathon и с большим нетерпением жду этого, ведь я много слышал про этот полумарафон. Очень хочу уже увидеть маршрут, по которому буду бежать уже в это воскресенье и планирует показать хороший результат” - комментирует кенийский элитный спортсмен Николас Мулінге Макао.

8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon предлагает дистанции на любой вкус, поэтому приобщиться к международной беговой сообщества и проверить свои силы могут как начинающие, так и опытные бегуны. Для участников этого года в рамках беговой события запланированы три индивидуальные дистанции: 21,0975 км, 5 км и 2 км. Для тех, кто чувствует, что півмарафонська дистанция пока не для них, предусмотрены эстафетные забеги 1х10 км+1х11 км под названием HeForShe Kyiv Half Marathon Relay и 3х5 км+1х6 км Under Armour Relay.

Организаторы бегового события компания Run Ukraine предлагает приобщиться к семейного забега и забега для самых маленьких спортсменов - детского забега на дистанции 100 м, 500 м и 1000 м.

В рамках киевского марафона традиционно состоится благотворительный забег на 2 км, участники которого будут собирать средства на оборудование кабинета реабилитации ГУ Института травматологии и ортопедии НАМН Украины. И фандрайзинг марафон “Фандрайзинг марафон – 2018. Киев”, целью которого является сбор средств на поддержку проектов 15-ти благотворительных фондов на платформе Украинской биржи благотворительности и фонда Таблеточки. Сбор средств продлится до 27 апреля включительно.

Маршрут главной дистанции традиціцно будет проходить в один круг по живописным улицам города, начиная от Контрактовой площади.