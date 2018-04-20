Президент МОК Бах заявил, что видеоигры с убийствами не смогут стать частью Олимпийских игр

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции заявил, что киберспортивные дисциплины с жестоким или провокационным содержанием не смогут стать частью Олимпиады.

По его мнению, такие игры пропагандируют жестокость, что идет вразрез с принципами Олимпийского движения, сообщает cybersport.ru.

«В киберспорте присутствует физическая активность, которая сравнима с некоторыми традиционными видами спорта, — сказал Бах. — Но чтобы добиться признания МОК и Олимпийского движения, недостаточно одной физической активности. Киберспорт должен разделять наши ценности.

Нам нужно провести четкую границу в этом отношении. Игры с убийствами, пропагандирующие жестокость или любого рода дискриминацию, — они никогда не станут частью Олимпийского движения.

Олимпиада всегда была открыта для новых видов спорта, но никогда не забывала о своих корнях. Одни лишь традиции не несут в себе ценности. Если только придерживаться их и не открывать дорогу видам спорта, популярным у молодежи, то движение быстро потеряет всякое значение».

Киберспорт станет показательной дисциплиной на летних Азиатских играх 2018. В 2022 году он войдет в основную программу соревнований. Азиатские игры признаны Международным олимпийским комитетом. Они являются вторым после Олимпиады спортивным событием по масштабу. В 2014 году в них поучаствовали 45 сборных и около 10 тыс. спортсменов.

Киберспорт официально признан видом спорта в России, Италии, Китае, Южной Корее и еще 18 странах, в ряде других об этом ведутся дискуссии. В феврале коалиция правящих партий Германии обсудила признание компьютерного спорта и шаги по развитию в стране соответствующей инфраструктуры.