Федерация волейбола Украины назвала состав участников международного турнира в Ивано-Франковске
С 10 по 12 мая в Ивано-Франковске пройдет Международный турнир по волейболу в котором примут участие 6 команд, по три мужские и женнские сборные.
В соревновании будут принимать участие и мужская и женская национальные сборные страны, сообщает официальный сайт ФВУ.
Это уже будет II Международный турнир в честь 356-летия Ивано-Франковска.
В мужских соревнованиях помимо украинцев выступят команды Австрии и Беларуси, а в женском турнире - Швеции и Беларуси.
Турнир станет подготовкой для женской и мужской команд к Золотой Евролиге, которая состоится в конце мая — начале июня. Домашние поединки Евролиги также примет Ивано-Франковск.
Год еазад соревнования в Ивано-Франковске выиграла мужская сборная Украины, обыграв молодежную команду страны, а также сборные Латвии и Беларуси.
Турнир среди женских команд в 2017-м не проводился.
Расписание соревнований:
Четверг, 10 мая
18:00. Украина — Швеция (женщины)
20:30. Украина — Австрия (мужчины)
Пятница, 11 мая
18:00. Беларусь — Швеция (женщины)
20:30. Австрия — Беларусь (мужчины)
Суббота, 12 мая
16:00. Беларусь — Украина (женщины)
18:30. Украина — Беларусь (мужчины)