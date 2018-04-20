Федерация волейбола Украины назвала состав участников международного турнира в Ивано-Франковске

14:11, 20 апреля 2018
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Мужская сборная Украины сыграет с командами Австрии и Беларуси / Sport Arena

В соревновании будут принимать участие и мужская и женская национальные сборные страны, сообщает официальный сайт ФВУ.

Это уже будет II Международный турнир в честь 356-летия Ивано-Франковска.

В мужских соревнованиях помимо украинцев выступят команды Австрии и Беларуси, а в женском турнире - Швеции и Беларуси.

Турнир станет подготовкой для женской и мужской команд к Золотой Евролиге, которая состоится в конце мая — начале июня. Домашние поединки Евролиги также примет Ивано-Франковск.

Год еазад соревнования в Ивано-Франковске выиграла мужская сборная Украины, обыграв молодежную команду страны, а также сборные Латвии и Беларуси.

Турнир среди женских команд в 2017-м не проводился.

Расписание соревнований:

Четверг, 10 мая

18:00. Украина — Швеция (женщины)

20:30. Украина — Австрия (мужчины)

Пятница, 11 мая

18:00. Беларусь — Швеция (женщины)

20:30. Австрия — Беларусь (мужчины)

Суббота, 12 мая

16:00. Беларусь — Украина (женщины)

18:30. Украина — Беларусь (мужчины)

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Теги: #сборная Украины#волейбол