Президент НОК Украины Бубка обсудил с президентом НОК Китая сотрудничество в рамках подготовки до Пекина-2022

Руководители Олимпийских комитетов Украины и Китая обсудили развитие зимних видов спорта в Азии и шаги, которые делает руководство страны и столицы ради того, чтобы Игры-2022 прошли на самом высоком уровне.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка с рабочим визитом посетил Китай, где провел встречу с председателем Национального олимпийского комитета КНР Гоу Чжунвеном, который также возглавляет Главное государственное управление по делам спорта.

На встрече шла речь о подготовке Пекина к проведению зимних Олимпийских игр, столица Китая будет принимать в 2022 году, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В частности, руководители Олимпийских комитетов Украины и Китая обсудили развитие зимних видов спорта в Азии и шаги, которые делает руководство страны и столицы ради того, чтобы Игры-2022 прошли на самом высоком уровне.

Также Сергей Бубка и Гоу Чжунвен обсудили углубление сотрудничества между двумя странами в сфере спорта, оказание содействия китайской стороны в подготовке наших спортсменов к Играм-2022, в частности, проведение учебно-тренировочных сборов и участия в тестовых соревнованиях на территории КНР.

Отметим, что именно в эти дни в Китае продолжается четвертый визит Координационной комиссии Международного Олимпийского Комитета. Сейчас работа на этапе планирования и определения стратегий подготовки к Олимпийским играм успешно завершена, поэтому эксперты МОК совместно с Оргкомитетом-2022 обсуждают предложения и рекомендации по ускорению строительства спортивных объектов, подготовки персонала и своевременного выполнения всех задач, стоящих перед хозяевами Игр-2022.