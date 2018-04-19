Украинка Ушенина стала бронзовым призером чемпионата Европы по шахматам

Выиграла соревнования россиянка Валентина Гунина.

В Высоких Татрах (Чехия) завершился чемпионат Европы-2018 по шахматам, где бронзовую медаль завоевала украинка Анна Ушенина.

Наша главная надежда и первый номер рейтинга соревнований Мария Музычук заняла лишь 14-е итоговое место, сообщает официальный сайт соревнований.

Ушенина в последнем 11-м туре сыграла вничью с Элизабет Петц (Германия), набрала 8 очков и по дополнительным показателям обошла конкуренток в борьбе за призовое 3-е место.

А вот первый номер рейтинга и основной фароит соревнований Мария Музычук заняла лишь 14-е место с 7 баллами в активе.

Чемпионкой Европы стала Валентина Гунина из России - 9 очков, серебряным призером - Нана Дзагнидзе (Грузия) - 8.