Украинка Ушенина стала бронзовым призером чемпионата Европы по шахматам
23:15, 19 апреля 2018Другое
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Выиграла соревнования россиянка Валентина Гунина.
Ушенина попала в призеры чемпионат Европы по шахматам / sportonline.ua
В Высоких Татрах (Чехия) завершился чемпионат Европы-2018 по шахматам, где бронзовую медаль завоевала украинка Анна Ушенина.
Наша главная надежда и первый номер рейтинга соревнований Мария Музычук заняла лишь 14-е итоговое место, сообщает официальный сайт соревнований.
Ушенина в последнем 11-м туре сыграла вничью с Элизабет Петц (Германия), набрала 8 очков и по дополнительным показателям обошла конкуренток в борьбе за призовое 3-е место.
А вот первый номер рейтинга и основной фароит соревнований Мария Музычук заняла лишь 14-е место с 7 баллами в активе.
Чемпионкой Европы стала Валентина Гунина из России - 9 очков, серебряным призером - Нана Дзагнидзе (Грузия) - 8.
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