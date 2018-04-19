Львовские "Кажаны" выиграли первые два матча финала волейбольной Суперлиги у харьковского "Локомотива"

Счет в серии до трех побед стал 0:2.

В Харькове завершился второй матч финальной серии чемпионата Украины по волейблу среди команд Суперлиги, в котором "Локомотив" принимал львовские "Кажаны" и проиграл.

Игра завершилась со счетом 0:3, сообщает официальный сайт "Локомотива".

Львовяне с большим трудом выиграли две первые партии - 24:26 и 25:27, а в третьем харьковчане сломались психологически и уже не оказывали столь упорного сопротивления. Партия (20:25), а вместе с ней и весь матч остались за "Кажанами".

Накануне, в первом матче серии, "Локомотив" выиграл первую партию, но затем проиграл три сета подряд - 25:18, 23:25, 17:25 и 21:25.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 0:2 в пользу "Кажаны".

Третий и, в случае необходимости, четвертый матч состоятся во Львове. Если же "Локомотив" сумеет выиграть дважды и сравнять счет в серии, пятый решающий матч состоится в Харькове.

Игры запланированы на 24, 25 и 29 апреля.