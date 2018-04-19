Как Министерство спорта передумало запрещать спортсменам ездить на соревнования в Россию

Меньше месяца прошло с того дня, как Министерство молодежи и спорта Украины ввело запрет для спортсменов на участие в любых турнирах на территории России. И вот накануне стало известно, что еще 11 апреля действие указа от 14 марта было отменено.

Указ министерства изначально попахивал популизмом. Большинство международных и европейских федераций по разным видам спорта уже давно воздерживаются от проведения соревнований в РФ. Да, есть турниры, которые были запланированы к проведению заблаговременно (до допинговых скандалов), но, вместе с тем, федерации не принимают новых решений о проведении турниров на территории России. И если изначально это было похоже на «молчаливый сговор» федераций, которым изрядно поднадоели многочисленные скандалы вокруг России, то в феврале прошла уже официальная информация о том, что Россия с 1 апреля лишается права проводить крупные международные соревнования, вроде мировых и континентальных первенств из-за несоответствия РУСАДА (российского антидопингового агентства) международным стандартам WADA. Опять же, это правило касается только тех турниров, где места проведения еще не определены – и с одной существенной оговоркой – запрет не распространяется на соревнования, контракт на проведение которых уже подписан.

А, например, такие грандиозные соревнования, как Чемпионат мира по футболу не могли отменить изначально. Как говорится, поезд уже давно ушел – сроки проведения турнира четко обозначены, стадионы с конкретным количеством мест определены, билеты на матчи для болельщиков проданы…

В этом плане действия нашего Минмолодьспорта выглядят так же неуклюже, как действия украинского государства в этом плане в целом. Которое вводит санкции в отношении России только вслед за США и Евросоюзом, копируя все свои действия вслед за западными партнерами.

С другой стороны, в мировом спортивном календаре для проведения на территории РФ остались еще такие важные турниры, как чемпионат Европы по борьбе или ЧМ по боксу. Оба турнира являются квалификационными и во многом по их результатам будут распределяться путевки на Олимпийские игры2020 в Токио.

Министерство своим указом о запрете на выступления в РФ просто вредило спортсменам

Получилось, что наше Министерство своим указом о запрете на выступления в РФ просто вредило спортсменам… При этом, на международном уровне Украина не предприняла никаких сколько-нибудь существенных шагов, чтобы хотя бы начать дискуссию по бойкотированию спортивных событий на территории РФ как страны-агрессора. И, по факту, тем, кому надо было «кровь из носу» поехать на турнир в Россию, для того, чтобы повысить свои шансы на получение лицензии и поездку в олимпийский Токио-2020, преградило путь на ответственные соревнования само государство. Поставив отечественных атлетов перед выбором: публично проявить «непатриотичную позицию» или отказаться от шансов на участия, например, в грядущей Олимпиаде.

Первыми удар на себя приняли спортсмены и тренеры сборной Украины по спортивной борьбе. Во вторник, 17 апреля, и «вольники», и «греко-римляне» приняли решение – на чемпионат Европы в Каспийск поедут. Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины возобновил заявку Украины на участие в чемпионате Европы по борьбе, а среди членов сборной команды будет проведен специальный опрос по поводу готовности принять участие в этом мероприятии на территории враждебного государства.

Учитывая комментарии лидеров нашей команды, в частности, Жана Беленюка, появившиеся еще месяц назад, после обнародования Указа о запрете, с количеством и «качеством» состава все будет в полном порядке. Все спортсмены рвутся в бой и готовы отстаивать честь Украины на международной арене.

И вот, внезапно, вчера объяснился и министр Жданов, заявивший, что ранее его просто не так поняли: «Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования заграницу. Потому мы юридически уточнили этот момент в указе и запретили государственное финансирование таких поездок. Но это решение сути не меняет».

Что имеем в итоге? Наши биатлонисты (по-прежнему основной зимний вид спорта в Украине) оказались главными пострадавшими. Ведь из-за действия запрета они не поехали на заключительный этап Кубка мира сезона 2017/18 в Тюмень, вследствие чего потеряли две лицензии на следующий сезон. И в мужской, и в женской команде в каждой гонке будет на одного спортсмена меньше, чем в только что завершившемся олимпийском сезоне. Кстати, решением IBU (Международной федерации биатлона) в следующем сезоне соревнований под эгидой федерации в России не будет. Возможны только какие-то коммерческие турниры.

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Но даже это все не столь важно. Раз Минспорта апеллирует к патриотизму спортсменов, то хотелось бы напомнить, что война на Донбассе тянется с 2014 года, в том же году и Крым был оккупирован россиянами. И все это время наши спортсмены преспокойно ездили в Россию и на коммерческие турниры (как, например, Элина Свитолина на теннисный Кубок Кремля), так и на официальные, под эгидой украинского правительства. И пока мировое сообщество не озаботилось «вопросом допинга» в российском спорте, всё было тихо и в наших чиновничьих кабинетах, войны и аннексии не замечали, а к патриотизму спортсменов вопросов не возникало.

Если уже принимать подобное решение, то уместно было бы это сделать в начале российско-украинского конфликта – в 2014-м году. И не просто принимать, а и предпринимать какие-то шаги на международном уровне, требуя не наказывать украинцев за нежелание выступать на территории оккупанта. Тогда пиар-инициатива Жданова была бы абсолютно своевременной и оправданной.

К сожалению, в 2014-м вопросами «спортивных санкций» в отношении РФ озаботился только бывший директор футбольного Евро-2012 и так и не состоявшегося в Украине Евробаскета-2015, тогдашний советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, предлагавший лишить Россию футбольного ЧМ-2018.

Впрочем, эта его идея так и осталась «висеть в воздухе». Предпринимать реальные усилия в этом направлении нашим чиновникам и дипломатам – недосуг.

Кирилл Стадниченко