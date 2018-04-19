Украинские дзюдоисты определились с составом на чемпионат Европы

15 спортсменов представят Украину на континентальном первенстве.

В конце апреля израильский Тель-Авив будет принимать у себя чемпионат Европы по дзюдо.

Соревнования продлятся с 26-го по 28 апреля.

На европейском первенстве спортсмены из около 40 европейских стран определят победителей турнира в 14-ти весовых категориях.

Украинская заявка насчитывает 15 спортсменов.

Читайте такжеУкраинцы выиграли 30 медалей на молодежном чемпионате Европы по самбо

Состав сборной Украины

Мужчины: Артем Лесюк (60 кг), Георгий Зантарая (66 кг), Геворг Хачатрян (66 кг), Артем Хомуло (73 кг), Дмитрий Канивец (73 кг), Сергей Кривчач (81 кг), Кеджау Ньябали (90 кг), Антон Савицкий (100 кг), Александр Гордиенко (+100 кг).

Женщины: Марина Черняк (48 кг), Людмила Плиева (52 кг), Юлия Гребеножко (63 кг), Анастасия Турчин (78 кг), Елизавета Каланина (+78 кг), Галина Тарасова (+78 кг).

Напомним, недавно украинские дзюдоисты завоевали медали на Гран-при в Турции.